هل يرحل ويلفريد زاها عن كريستال بالاس في الميركاتو الصيفي؟.. روي هودجسون يجيب

‬عبر روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، عن ثقته في أن الجناح ويلفريد زاها سيبقى لمواسم أخرى مقبلة مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أن اللاعب أبدى رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ووقع زاها، الذي هز الشباك في الانتصار 3-2 على مستضيفه آرسنال، أمس الأحد، عقدًا جديدًا مع كريستال بالاس في أغسطس آب ليبقى مع الفريق حتى 2023، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا وأوروبا بعد عروضه القوية.

وقال لاعب منتخب كوت ديفوار إنه يشعر بالرغبة في اللعب على أعلى المستويات في كل مرة يشاهد فيها مباريات دوري الأبطال.

وأبلغ هودجسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”يربطه عقد لأربع سنوات، وهو واحد من أعلى اللاعبين راتبًا في الفريق، والجماهير تحبه“.

”بالنسبة لي، أتطلع للعمل معه ليس في المستقبل المنظور فقط، لكني أرغب في مشاهدته بقميص الفريق لسنوات عديدة مقبلة.

ورفع زاها (26 عامًا) رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى تسعة، وقال إن التقارير عن احتمال رحيله لا تشتت انتباهه.

وأضاف: ”بصراحة، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو بالاس. أنا لاعب في بالاس حاليًا ولا أعرف ما الذي يخبئه لي المستقبل“.

وبالفوز على آرسنال، ضمن بالاس البقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر، حيث تقدم إلى المركز 12 برصيد 42 نقطة.