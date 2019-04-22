عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”هاتريك تاريخي لكريم بنزيما“.. واعتذار سولشاير

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، بعدة مواضيع أبرزها هاتريك كريم بنزيما التاريخي مع ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، وتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، وتمديد عقد التشيلي أرثور فيدال واعتذار سولشاير لجماهير مانشستر يونايتد وصراع اللقب في إنجلترا والتأهل لدوري الأبطال.

كما اهتمت الصحف بنصف نهائي دوري الأبطال للسيدات، وصراع ديمبلي وكوتينيو على مركز أساسي في نادي برشلونة.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ماركا عن مستقبل الويلزي غاريث بيل الذي لا يرغب في الرحيل الصيف المقبل، مؤكدة أن ”ريال مدريد قد يتراجع أمام بيل“، والإبقاء عليه الموسم المقبل.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على بلباو 3-0 وكتبت: ”هاتريك تاريخي لبنزيما“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة الكتالونية بفوز فريق برشلونة للسيدات على بايرن ميونخ في ملعبه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليخطو بثبات نحو النهائي التاريخي.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على بلباو بهاتريك لبنزيما، وفوز فالنسيا على ريال بتيس بفضل ثنائية من غويديس.

الصحيفة ركزت -أيضًا- على عثمان ديمبلي وفليب كوتينيو وتنافسهما على مركز أساسي في لقاءات دوري الأبطال.

سبورت

ركزت الصحيفة الكتالونية على عقد التشيلي أرثور فيدال من قبل برشلونة، إذ أكدت أن الفريق يفكر في تمديده بعد المجهود الكبير للاعب برفقة الفريق ودوره المهم كقائد في غرفة الملابس.

الصحيفة تحدثت عن هاتريك كريم بنزيما، الذي أنقذ ريال مدريد مرة أخرى ومنحه الفوز، وكذلك على فوز فريق السيدات لبرشلونة خارج ملعبه على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اعتذار النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، للجماهير بعد الهزيمة الثقيلة أمام إيفرتون، كما تحدثت عن تصريحات غاري نيفيل التي اتهم خلالها لاعبي الفريق بالتخاذل.

الصحيفة تحدثت عن الفوز الصعب لليفربول على كارديف وعودته للصدارة وخسارة آرسنال أمام كريستال بالاس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي واحتفاله بالفوز على موناكو 3-1 وكتبت: ”الثامن الكبير“، في إشارة لفوز الفريق بلقبه الثامن في تاريخه.

كما عادت لفوز أولمبيك ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على تشيلسي الإنجليزي 2-1.