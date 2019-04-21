ماذا قال يورغن كلوب بعد فوز ليفربول الصعب على كارديف سيتي والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي؟

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عقب الفوز الثمين بنتيجة 2/0، على مضيفه كارديف سيتي، الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC):“كنا ندرك أن الأمر صعب، واللاعبون قدّموا أداءً لا يُصدق، والأحوال الجوية تغيّرت، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة“.

وأضاف كلوب:“عرفنا أنه يتوجب علينا التحلي بالصبر، وأرضية ملعب المباراة كانت جافة جدًا، والتمرير كان صعبًا، لكن اللاعبين لم يشعروا بالإحباط، وسنحت لنا فرص مميزة خلال الشوط الأول، وكنّا ندرك أنه لو واصلنا على النهج ذاته، فإن فرصًا أخرى ستتاح أمامنا“.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ليفربول هدفين خلال الشوط الثاني عبر جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وعلّق كلوب على الهدفين، حيث قال:“الكيفية التي سجلنا بها الهدفين رائعة، ولا شك أنها كانت ركلة جزاء، وتعرض محمد صلاح للمسك 6 مرات“.

وأجاب كلوب عن الضغوط التي يتعرض لها، مع اشتداد المنافسة مع مانشستر سيتي، واقتراب المنافسة من النهاية:“لم أشعر بالضغط، ويجب أن ننجز المهمة بالطريقة المعتادة، ولا يمكننا تغيير ذلك، واللاعبون يحاولون بجد قدر المستطاع، ونتحدث فقط عن الأمور التي يتوجب أن نفعلها نحن، والسلوك مميز وهذا موسم صعب، وإيجابي في الوقت ذاته“.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 88 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أقل.

ويتبقى لليفربول 3 مباريات، أمام: هيديرسفيلد تاون، ونيوكاسل، وولفرهامبتون.