ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفًا بخسارة ناديه آرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وتوغل أوباميانغ على الجهة اليمنى، لكنه فقد الكرة قبل أن يستعيدها ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 77.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 19 هدفًا، ليرافق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي المركز الثاني يأتي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وفي رصيده 18 هدفًا، ثم رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين لاعب توتنهام، ولكل منهما 17 هدفًا.

في حين سجل كل من البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، والإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 16 هدفًا، ويحتلان المركز الرابع.

ويأتي الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد في المركز الخامس، وفي رصيده 13 هدفًا.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. محمد صلاح (ليفربول)، سرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 19 هدفًا.

2. ساديو ماني، ليفربول، 18 هدفًا.

3. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 17 هدفًا.

4. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، إدين هازارد (تشيلسي)، ولكل منهما 16 هدفًا.

5. بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، ريشارليسون دي أندرادي (إيفرتون)، ولكل منهما 13 هدفًا.