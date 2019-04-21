كريستال بالاس يسقط آرسنال ويحرمه من انتزاع المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

وجّه كريستال بالاس ضربة قوية لآمال آرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما استغل المهاجمان كريستيان بينتيكي وويلفريد زاها أخطاء دفاعية، ليفوز الفريق الضيف 3/2 في إستاد الإمارات في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وبقي آرسنال في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، لكنه فشل في استغلال هزيمة كل من توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد هذا الأسبوع، في حين صعد بالاس إلى المركز 12 برصيد 42 نقطة.

وخطف بالاس تقدمًا مفاجئًا قبل مرور 20 دقيقة، عندما أرسل القائد لوكا ميليفويفيتش ركلة حرة داخل منطقة الجزاء إلى بينتيكي غير المراقب، الذي وضعها بضربة رأس في مرمى بيرند لينو، وهو هدفه الأول في الدوري منذ أبريل من العام الماضي.

وردّ أوناي إيمري مدرب آرسنال بإشراك أينزلي مايتلاند-نيلز وأليكس أيوبي في بداية الشوط الثاني، الذي أدرك فيه مسعود أوزيل التعادل بعد هجمة سلسة.

وتعاون صانع اللعب الألماني مع أيوبي والمهاجم ألكسندر لاكازيت قبل أن يضع الكرة في مرمى فيسنتي غوايتا.

لكن آرسنال دفع ثمن فقدان التركيز في الدفاع عندما استغل زاها خطأ شكودران موستافي في تقدير الكرة، ليعيد التقدم للفريق الضيف، قبل أن يزيد بالاس من الفارق بضربة رأس من جيمس مكارثر.

وقلص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق لصاحب الأرض، ليمهد الطريق أمام 10 دقائق أخيرة مثيرة، غير أن بالاس صمد ليضع حدًا لسلسلة دون هزيمة لآرسنال على أرضه عند 16 مباراة في الدوري.