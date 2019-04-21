ليفربول يصعق كارديف سيتي وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي (فيديو)

انتزع نادي ليفربول فوزًا صعبًا على كارديف سيتي، بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ليفربول هدفين عبر وجيمس ميلنر، في الدقيقتين 57 و81 على الترتيب.‎

ووقع جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول في الدقيقة 57، مستغلًا ركلة ركنية لعبها ترينت ألكسندر أرنولد.

وعزز جيمس ميلنر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 88 نقطة، لينتزع الصدارة من مانشستر سيتي، لكن الريدز لعب مباراة أكثر.

في حين تجمد رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتبقى لليفربول 3 مباريات، أمام: هيديرسفيلد تاون، ونيوكاسل، وولفرهامبتون.

في حين يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، وبيرنلي، وليستر سيتي، وبرايتون.

الدوري الإنجليزي: كارديف سيتي 0 × 1 ليفربول | هدف فينالدوم 56″ ???? ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/HRPQ9B8VlT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩