إيفرتون يلهب جراح مانشستر يونايتد برباعية ويقلص أحلامه في التأهل لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سقط مانشستر يونايتد برباعية نظيفة أمام منافسه إيفرتون، في إطار مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب غوديسون بارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيفرتون 2/0، سجلهما ريشارليسون دي أندرادي وجيلفي سيغوردسون، في الدقيقتين 13 و28 على الترتيب.

وعزز لوكاس ديني تقدم إيفرتون بالهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يعمق ثيو والكوت جراح رفاق بول بوغبا بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

وهذا الفوز الأول لإيفرتون على مانشستر يونايتد بعد أن خسر 6 مرات متتالية أمامه وتعادل 3 مرات.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، في حين رفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا وحيدًا (على ويستهام)، في آخر 5 مباريات، إذ خسر مرتين أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا (1/0، و3/0)، كما خسر 1/2 أمام وولفرهامبتون، واليوم 0/4 أمام إيفرتون.

ومانشستر يونايتد على موعد مع مباريات نارية، إذ يلاقي مانشستر سيتي، ثم تشيلسي في الدوري الإنجليزي، على أن يلعب آخر مباراتين في المسابقة مع هيديرسفيلد تاون وكارديف سيتي، ويأمل أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد 0 × 1 ايفرتون | هدف ريشارلسون ???????????????? pic.twitter.com/KnXDYgX5N4 — مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ايفرتون 2 × 0 مانشستر يونايتد .. هدف غيلقيhttps://t.co/KjArLHLA1U — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ايفرتون 3 × 0 مانشستر يونايتد .. لوكاس ديني يسجل الثالث لـ ايفرتونhttps://t.co/gEZqNNsD4w — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩