كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا على كارديف سيتي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز لملاحقة منافسه مانشستر سيتي ومواصلة حلمه لاستعادة لقب البريمييرليغ بعد غياب في مواجهة مفاجآت كارديف سيتي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وكارديف سيتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات اليوم في الساعة 15:30 عصر اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية بلقاء إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وتقام مباراة كارديف وليفربول في الساعة 18:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.. وتقام في التوقيت نفسه مباراة آرسنال وكريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق محمد بركات.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 85 نقطة من خلال 34 مباراة. وحقق الريدز الفوز في 26 لقاء وتعادل 7 مرات وخسر مباراة وسجل الفريق 77 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

ويحتل كارديف سيتي المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة ويصارع الفريق شبح الهبوط. وحقق الفريق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 21 هزيمة وستكون الخسارة أمام ليفربول ضربة تقرب الفريق من الهبوط، وسجل الفريق 30 هدفًا، وهو ثاني أضعف هجوم بالدوري، واستقبل 63 هدفًا.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة أمام كارديف سيتي خلال 5 مواجهات جمعتهما فاز بها الريدز جميعًا.

طموح ليفربول

يدخل ليفربول المباراة بطموح الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي الذي سيخوض مباراة مؤجلة سيكون لها دور كبير في حسم صراع التتويج باللقب.

وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، واقعيًا في حديثه قبل اللقاء مؤكدًا أن هذه اللحظة صعبة وحاسمة في عمر الموسم حيث يتبقى للفريق 4 مباريات بالدوري، كما أن الطموح لدى الريدز هو تحقيق لقب الدوري.

وتبدو الصفوف مكتملة عدا غياب أليكس تشامبرلين بينما يعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون وأمامه الرباعي جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع مع ثلاثي الوسط فابينهو وجوردان هندرسون ونابي كيتا مع ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

مفاجآت كارديف

يسعى كارديف لتحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في البقاء بالدوري، وهو ما أكده مدربه نيل وارنوك الذي تحدث قبل اللقاء مشيرًا إلى أنه في مهمة صعبة ويخشى هزيمة ثقيلة.

ويغيب عن كارديف الثلاثي سليمان باما وكالوم باترسون وماتيو كونولي، ويعتمد كارديف على طريقته 4-5-1 بوجود الحارس نيل إثيريدج وأمامه برونو مانجا وشان موريسون ولي بيليتير وجوي بينيت في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط آرون جونارسون وفيكتور كاماراسا هداف الفريق برصيد 5 أهداف وجو رالس والجناحان جونيور هويليت وناثينال لينج مع المهاجم عمر نياسي.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق ، لـ“إرم نيوز“، أن ليفربول أمامه تحديات صعبة يجب الحذر منها بكل المقاييس وتجنب السقوط في فخ نزيف النقاط خلال المباريات الأربعة المتبقية.

وأوضح أن مانشستر سيتي بعبور عقبة توتنهام زاد الضغوط على ليفربول، خاصة أن الريدز استمر بدوري أبطال أوروبا وتقدم بالبطولة القارية، وهو أمر يزيد الأعباء البدنية على الفريق.

وأضاف: ”إذا حسم ليفربول الأمور مبكرًا في اللقاء فعليه أن يمنح الراحة لبعض اللاعبين الذين استهلكوا بدنيًا خاصة في ثلاثي الهجوم ومنح الفرصة لبعض البدائل لتجهيزهم“.