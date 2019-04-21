القنوات الناقلة لمباراة كارديف سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره كارديف سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدورى الإنجليزي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستُلعب في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، السادسة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة ”Bein Sports HD2″، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب ”الدراغاو“ في إياب ربع نهائي المسابقة.

مهمة ليفربول في الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث لن تكون سهلة، لا سيما أن كارديف سيتي أنعش آماله في البقاء، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه برايتون الثلاثاء الماضي، حيث بات يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الأمان.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بعدما تغلب أمس على توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب ”الاتحاد“، علمًا بأن مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد محددًا لها الأربعاء المقبل، بملعب ”أولد ترافورد“.

وسيواجه ليفربول في مشواره المحلي فريق نيوكاسل ثم برشلونة بنصف نهائي تشامبيونز ليغ، على أن يختتم رفاق المدرب يورغن كلوب مشوارهم في الدوري أمام وولفرهامبتون في آنفيلد.