تقارير: قطبا مانشستر يتنافسان على ضم المغربي حكيم زياش نجم أياكس

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن مانشستر سيتي وجاره يونايتد يرغبان في ضم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وبلوغه -برفقة فريقه- نصف نهائي المسابقة لـ يواجه توتنهام.

وأكدت الصحيفة، أن النجم المغربي مرتبط بعقد مع أياكس حتى 2021، لكنه يملك شرطًا جزائيًّا يمكنه من الرحيل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ المطلوب من الفريقين.

وينافس الفريقين على اللاعب المغربي كلٌّ من بايرن ميونخ وآرسنال واللذان عبرا عن رغبتهما في ضمه، خصوصًا بعدما أسهم في إقصاء ريال مدريد حامل اللقب بتسجيله هدفين في لقائي الذهاب والإياب.

ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع الدولي المغربي، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية رحيل الألماني ليروي ساني في الصيف المقبل عن الفريق.

ودفع أياكس مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لضم الدولي المغربي من تفينتي صيف 2016.

من جهة أخرى، يسعى مانشستر سيتي لتمديد عقد مدافعه الدولي الإنجليزي جون ستونز الذي ينتهي في 2022 مبكرًا.

أياكس 156 هدفًا

إلى ذلك، يعيش الفريق الهولندي أياكس أمستردام موسمًا تاريخيًّا، عاد من خلاله للواجهة الأوروبية مجددًا من خلال تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإطاحته بحامل اللقب ريال مدريد في دور الـ16، ويوفنتوس أقوى المرشحين من دور ربع النهائي، وسيواجه توتنهام في نصف النهائي بحثًا عن عودته مجددًا لنهائي المسابقة بعد غياب دام زهاء 23 عامًا.

ويحقق الفريق الشاب أرقامًا قياسية هذا الموسم، إذ سجل 107 أهداف في الدوري الهولندي، وهو على بعد 3 لقاءات من اللقب، ويلعب نهائي كأس هولندا أمام فيليم ومرشح للقب ويبحث عن ثلاثية تاريخية جديدة في مسيرته بعد تلك التي حققها جيله الذهبي في 1972.

وسجل أياكس هذا الموسم 156 هدفًا وما زال أمامه 6 لقاءات على الأقل، و7 حال بلوغه النهائي لزيادة غلته من الأهداف.

وتوزعت أهداف الفريق على 107 في الدوري الهولندي و32 في دوري أبطال أوروبا و17 في كأس هولندا.

ويواجه الفريق الهولندي الشاب مشكلة فقدان نجومه الموسم المقبل المرتبطين ببضع فرق أوروبية كبرى، وتخلى عن نجم وسطه فرانكي دي يونغ لبرشلونة مقابل 75 مليون يورو، وفي الطريق نحو الخروج في الصيف المقبل المدافع دي ليخت والمغربي حكيم زياش والحارس أندري أونانا ولاعب الوسط فان دي بيك والمدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو وكلهم عناصر مرتبطة وقريبة من الرحيل.