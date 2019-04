استبعاد محمد صلاح.. تعرّف على المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي (صورة)

استُبعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، من قائمة المرشحين لنيل جائزة العام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا، حيث غاب عنها محمد صلاح، وهو الذي حصد الجائزة العام الماضي.

وتواجد في القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي رحيم سترلينغ، في حين تواجد من تشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد، إلى جانب ثنائي ليفربول، السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان ديك.

أما قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب فضمت أيضًا برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ، مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب ويستهام يونايتد، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وديفيد بروكس لاعب بورنموث.

يشار إلى أن محمد صلاح نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة اللاعبين، كما فاز بجائزة هداف الدوري برصيد 32 هدفًا متفوقًا على هاري كين لاعب توتنهام..

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، مقابل 38 نقطة لمانشستر سيتي، لكنه لعب مباراة أقل، في حين يأتي توتنهام ثالثًا برصيد 67 نقطة، مقابل 66 نقطة لآرسنال في المركز الرابع.

