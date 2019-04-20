موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يتجدد الصراع بين مانشستر سيتي ومنافسه توتنهام، اليوم السبت، عندما يلتقي الفريقان مجددًا، وهذه المرة على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة beIN SPORTS HD 2.

وهذه المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين في أيام قليلة، حيث فاز توتنهام 1/0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز مانشستر سيتي 4/3 في مباراة درامية، لكن التأهل كان من نصيب توتنهام، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 1/0.

ويملك مانشستر سيتي 83 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، في حين يملك توتنهام 67 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز مانشستر سيتي 3 مرات، مقابل فوز لتوتنهام، وانتهت مباراة بالتعادل.

وقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو، بعد مباراة التأهل: ”شعرنا جميعًا بالإرهاق بعد هذه الليلة المدهشة والرائعة التي لا تصدق. نشعر كأننا نعيش حلمًا وما زلنا في نشوة الفوز، يمكن أن ندرك سعادة جمهورنا من خلال الرسائل التي نتلقاها من الأسر والأصدقاء“.

وأضاف ”لا نسمح لأنفسنا بالاستغراق في الأمر، لأننا نركز بشدة ونستعد لمباراة بعد غد. مهمتنا هي التركيز واعتماد جميع الوسائل لنكون جاهزين لمباراة السبت“.

وتابع بوكيتينو ”3 مباريات أمام مانشستر سيتي في غضون 10 أيام، الجميع يعتقد أننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل الآن. لكن، لا يوجد متسع من الوقت للتدريب أو الاستعداد. علينا التحلي بالتواضع، فلم يكن أحد يتوقع أن نفوز على سيتي. هذا الفوز يمنحنا قوة دفع كبيرة، ولكن، إذا لم تتمتع بالذكاء الكافي لاستغلال الانتصار فمن الممكن أن يتراجع مستوانا“.