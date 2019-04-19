سولشاير يحوّل تركيزه نحو أسبوع حاسم لمانشستر يونايتد

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لا يجب التفكير في أي شيء آخر سوى في الأسبوع المقبل الذي يحتمل أن يكون حاسمًا في الدوري مع سعي الفريق للحاق برباعي المقدمة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب مانشستر يونايتد، الذي ودّع دوري الأبطال عقب الخسارة أمام برشلونة في دور الـ8 يوم الثلاثاء الماضي، أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي على مدار الـ8 أيام المقبلة مع سعيه لتحسين مركزه السادس في جدول ترتيب الدوري.

وقبل 5 جولات على نهاية الموسم، باتت 3 نقاط فقط تفصل بين الثلاثي توتنهام هوتسبير (67 نقطة)، وآرسنال وتشيلسي (66 نقطة لكل منهما)، ومانشستر يونايتد (64 نقطة)، مع تبقي مكانين مؤهلين فقط في المتناول لبلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال سولشاير للصحفيين قبل توجهه لمواجهة إيفرتون بعد غد الأحد: ”هذه المباريات الثلاث المقبلة هي محور تركيزنا على المدى القصير، لا يجب أن نفكر في أي شيء سوى أن نجتاز هذا الأسبوع العظيم الذي ينتظرنا“.

”من الرائع أن يكون لديك مباريات تتطلع قُدمًا لخوضها وسيتغير التركيز بالطبع، ندرك أنها ستكون مباراة صعبة في غوديسون بارك (أمام إيفرتون) فجميع الفرق الأخرى رأت ذلك“.

”كنّا نود أن نخوض مباراة في الدور نصف النهائي (بدوري الأبطال) لكن الحال ليس كذلك الآن لذا فإن علينا أن نركز على المباريات التي أمامنا“.

”نريد أن نبلغ هذه المرحلة (بالصعود لدوري أبطال أوروبا) ثانية ولكي نعود لهذه الاستادات ثانية فإننا بحاجة لأن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل“.