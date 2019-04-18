صحيفة: تشيلسي يستسلم أمام إدين هازارد وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي استسلم أمام لاعبه البلجيكي إدين هازارد وريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن تشيلسي الذي كان مصرًّا على الحصول على مبلغ 113 مليون يورو، لبيع هازارد إلى ريال مدريد، سيوافق على إتمام الصفقة، بمبلغ 103 إلى 105 ملايين يورو.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي صيف العام 2020، وقد انضم إلى البلوز العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل 108 أهداف، وصنع 87 في 344 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 19 هدفًا، وصناعة 12 في 44 مباراة الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي سيستثمر 80 مليون يورو من صفقة هازارد، في التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي.

ومن المرجح أن يبرم ريال مدريد صفقات قوية الصيف المقبل، حيث يسعى لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر إلى يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي، إلى جانب تعزيز صفوفه مع خروجه بموسم صفري.