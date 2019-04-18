كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي وصدام آرسنال ضد نابولي

يتجدد الموعد في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث تقام مساء الخميس، جولة الإياب بدور الـ8 للبطولة القارية، 4 مواجهات قوية ومثيرة.

وتتصدر مباراة نابولي الإيطالي ضد ضيفه آرسنال الإنجليزي مباريات اليوم، كما يلعب أيضًا تشيلسي الإنجليزي أمام ضيفه سلافيا براج التشيكي، ويلتقي آنتراخت فرانكفورت الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي، ويدور صدام إسباني بين فالنسيا وفياريال.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي ولقاء آرسنال ضد نابولي:

موعد المباريات والقنوات الناقلة

تقام مباراة نابولي ضد آرسنال على ملعب ”سان باولو“ في إيطاليا في الساعة 22:00 مساء بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق نوفل باشي.

وتذاع مباراة فالنسيا ضد فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 3، في نفس التوقيت، وتذاع مباراة تشيلسي ضد سلافيا براج عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق عامر الخوديري.

نتائج جولة الذهاب

فاز آرسنال على نابولي 2/0 في لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما فاز تشيلسي خارج الديار على حساب سلافيا براغ 1/0، وفاز بنفيكا على آنتراخت فرانكفورت بنتيجة 4/2 وفاز فالنسيا على فياريال بنتيجة 3/1.

ريمونتادا نابولي

يبحث نابولي عن الريمونتادا وتعويض هزيمته ذهابًا بهدفين بالفوز بفارق 3 أهداف، وتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي قبل اللقاء مؤكدًا أن المباراة تتلخص في 3 كلمات، الذكاء والشجاعة والحماس، وهو ما يحتاجه فريقه في هذا اللقاء.

ويفتقد نابولي خدمات الثنائي المدافع الإسباني راؤول ألبيول ولاعب الوسط أمادو دياوارا، ومن المنتظر أن يعتمد أنشيلوتي على خطة هجومية بطريقته الكلاسيكية 4-4-2 بوجود الحارس أليكس ميريت مع رباعي الدفاع كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفتش وفينسنت بوجوت وماريو روي، بينما يقود خط الوسط آلان لوريرو وفابيان مع الجناحين بيوتر زيلينسكي وخوسيه كاييخون، وثنائي الهجوم أركاديوز ميليك ولورينزو إنسيني.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن نابولي مطالب بالتسجيل المبكر واستغلال الفرص في بداية المباراة تحديدًا، موضحًا أن آرسنال دائمًا لا يجيد اللعب الدفاعي وسيلعب لإحراز هدف وهو ما يساعد على مباراة مفتوحة.

وأضاف: ”أتوقع مواجهة مثيرة خاصة أن نابولي على ملعبه فريق صعب ولديه عناصر تقدم كرة سريعة ومتطورة بصفة خاصة كاييخون وإنسيني وميليك القناص، كما أن آرسنال لديه نجوم أصحاب خبرات وقدرات مميزة مثل أوباميانغ ولاكازيت“.

قدرات آرسنال

يحشد آرسنال قدراته وقوته الضاربة من أجل عبور عقبة نابولي، خاصة أن المدرب الإسباني يوناي إيمري حذر من خطورة اللقاء، مؤكدًا أنه لا يأمن الفريق الإيطالي ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل.

ويفتقد آرسنال خدمات روب هولدنغ وداني ويليبك مع الظهير الأيمن هيكتور بيليرين، ويعتمد إيمري على الحارس بيتر تشيك وأمامه ثلاثي الدفاع ناتشو مونريال وسوكراتس باباستاثوبوليس ولوران كوتشيليني، مع رباعي الوسط جرانيت تشاكا وماتيو غاندوزي ونيلس مايتلاند وسياد كولاسيناك مع ثلاثي الهجوم آرون رامسي وبيير أوباميانغ وألكسندر لاكازيت.