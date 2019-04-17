تغريدة محمد النني قبل مباراة آرسنال ونابولي تثير جدلًا واسعًا بسبب علم إسرائيل (صورة)

أثارت التغريدة التي نشرها لاعب الوسط المصري محمد النني جدلًا واسعًا بين متابعيه بسبب ظهور علم إسرائيل على إحدى الطائرات خلف اللاعب.

وكتب النني عبر تويتر: ”ما زالت هناك 90 دقيقة للعب.. نتطلع إلى مباراة قوية للغاية غد ًا.. الآن حان وقت الإقلاع إلى نابولي“.

وفاز آرسنال بثنائية دون رد في جولة الذهاب لدور الثمانية على حساب نابولي.

وظهر النني برفقة أحد زملائه وخلفهما طائرة عليها علم إسرائيل، وتعرض النني لانتقادات واسعة بسبب ظهور العلم الإسرائيلي وطالب بعض المتابعين بتشويش العلم.

وطالبت الجماهير من لاعب وسط آرسنال تغيير الصورة أو مسحها من صفحته.

ويستعد آرسنال لمواجهة نابولي، غدًا الخميس، في إياب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي على ملعب سان باولو بإيطاليا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز ”الغانرز“ بهدفين دون رد.

ورد مغرد على اللاعب، قائلًا: ”النني وراك علم المغتصبين على فكرة بس“.

النني وراك علم المغتصبين علي فكره بس — heartly Leverpool⚡️ (@zEoTloTs8k61HTC) April 17, 2019

وشدد آخر: ”الصور داقت بيك أوي كده ومش لاقي غير الصورة اللي فيها علم إسرائيل“.

الصور داقت بيك اوي كده ومش لاقي غير الصوره اللي فيها علم إسرائيل???? — Ahmed Younis???? (@AhmedYounis_74) April 17, 2019

وقال مشجع يدعى أيمن: ”مالقيتش غير خلفية الطائرة الإسرائيلية دي يا محمد“.

مالقيتش غير خلفية الطائرة الاسرائيلية دي يا محمد ???????? — Ayman Hassan (@AymanHa74326987) April 17, 2019

وأشار أبو إياد: ”بالتوفيق يا كابتن بس احذف طيارة إسرائيل من الخلفية“.