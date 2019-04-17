تغريدة محمد النني قبل مباراة آرسنال ونابولي تثير جدلًا واسعًا بسبب علم إسرائيل (صورة)

تغريدة محمد النني قبل مباراة آرسنال ونابولي تثير جدلًا واسعًا بسبب علم إسرائيل (صورة)

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أثارت التغريدة التي نشرها لاعب الوسط المصري محمد النني جدلًا واسعًا بين متابعيه بسبب ظهور علم إسرائيل على إحدى الطائرات خلف اللاعب.

وكتب النني عبر تويتر: ”ما زالت هناك 90 دقيقة للعب.. نتطلع إلى مباراة قوية للغاية غد ًا.. الآن حان وقت الإقلاع إلى نابولي“.

وفاز آرسنال بثنائية دون رد في جولة الذهاب لدور الثمانية على حساب نابولي.

وظهر النني برفقة أحد زملائه وخلفهما طائرة عليها علم إسرائيل، وتعرض النني لانتقادات واسعة بسبب ظهور العلم الإسرائيلي وطالب بعض المتابعين بتشويش العلم.

وطالبت الجماهير من لاعب وسط آرسنال تغيير الصورة أو مسحها من صفحته.

ويستعد آرسنال لمواجهة نابولي، غدًا الخميس، في إياب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي على ملعب سان باولو بإيطاليا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز ”الغانرز“ بهدفين دون رد.

ورد مغرد على اللاعب، قائلًا: ”النني وراك علم المغتصبين على فكرة بس“.

وشدد آخر: ”الصور داقت بيك أوي كده ومش لاقي غير الصورة اللي فيها علم إسرائيل“.

وقال مشجع يدعى أيمن: ”مالقيتش غير خلفية الطائرة الإسرائيلية دي يا محمد“.

وأشار أبو إياد: ”بالتوفيق يا كابتن بس احذف طيارة إسرائيل من الخلفية“.

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