نادي ليفربول يقترب من حسم صفقة هجومية ألمانية

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب كثيرًا من حسم ملف المهاجم المنتظر في صفوف الريدز بداية من الموسم المقبل.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في ضم مهاجم مميز إلى صفوف الفريق، في ظل معاناة الريدز من نقص المهاجمين، وعدم وجود بديل مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينو، مع عدم قناعة كلوب بالثنائي ديفوك أوريغي ودانييل ستوريدج.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن ليفربول اقترب كثيرًا من ضم مهاجم نادي لايبزيغ الألماني تيمو فيرنر بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة ليفربول اتفقت على البنود الشخصية في عقد فيرنر مع النادي الإنجليزي، وتقدمت بعرض رسمي لمسؤولي لايبزيغ بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة.

وتابعت: ”يحتاج ليفربول بشدة إلى رأس حربة يجيد اللعب في مركز 9، لتخفيف الضغط على الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو“.

وينتهي عقد فيرنر، 23 عامًا، مع لايبزيغ في منتصف عام 2020، ولم يجدد عقده حتى الآن مع النادي، وهو ما يجعل مهمة ليفربول سهلة نسبيًّا في إنهاء الصفقة.

وشارك فيرنر مع لايبزيغ في 31 مباراة خلال الموسم الجاري، وأحرز 17 هدفًا، وصنع 6 أخرى.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في ضم فيرنر، إلا أن جدية ليفربول في المفاوضات ربما تحسم الموقف لصالحه في النهاية.

ويلتقي ليفربول مساء اليوم مع بورتو البرتغالي بملعب الدراغاو، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن الريدز انتصر ذهابًا في ”أنفيلد“ بهدفين نظيفين.