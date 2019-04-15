يورغن كلوب يطالب نادي ليفربول بالتعاقد مع هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، يريد التعاقد مع جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن الألماني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن ليفربول وضع عينيه على براندت، بطلب من مدربه كلوب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ليفربول أبدى اهتمامًا بضم براندت صيف العام 2017، قبل أن يتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من روما الإيطالي.

ويرتبط براندت، البالغ من العمر 22 عامًا، بناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ”كالتشيو ميركاتو“ فإن قيمة فسخ عقد براندت مع باير ليفركوزن تبلغ 25 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد.

وسجل براندت 7 أهداف وصنع 14 في 38 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات الموسم الحالي، علمًا أن عقده مع الفريق الألماني ينتهي العام 2021.

كما لعب براندت 24 مباراة مع منتخب ألمانيا، سجل فيها هدفين، وكان معه عندما أحرز بطولة كأس العالم للقارات 2017.

ونقلت صحيفة ”كيكر“ الألمانية عن براندت، قوله الشهر الماضي عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه: ”يُشرفني أن يرتبط اسمي بريال مدريد، لكن لا يوجد شيء“.