بعد الفوز على تشيلسي.. محمد صلاح واثق من تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وكلوب يعلق على الهدف العالمي

قال النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إنه يعتقد أن الريدز سيتوَّج بطلًا للدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019.

وسجل صلاح هدفًا مذهلًا من تسديدة قوية ليقود ليفربول للفوز على تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وسئل محمد صلاح عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وقال: ”في رأيي نعم.. نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا ونأمل أن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط“.

وأضاف صلاح في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“ ”تابعت نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس لمعرفة النتيجة.. أحيانًا فوزهم يعطينا الدافع، وعلى كل حال لا يمكننا خسارة أي نقاط“.

وأوضح صلاح أن هدفه على تشيلسي ليس الأفضل في مسيرته وقال: ”لا. ليس هدفي الأفضل، مازال الهدف الأفضل لي في شباك إيفرتون الموسم الماضي“.

وأردف ”لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي. كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة“.

هدف محمد صلاح بكامل الاعادات ???????????????????????? pic.twitter.com/aiK3LL2I9j — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ورد صلاح على من ينتقدون تراجع مستواه وقال: ”لا يوجد أزمة، بالعكس لقد تطوّر ماني وفيرمينو وأصبحا يسجلان أكثر من الموسم الماضي، وأنا سعيد جدًا لهم، والمهم أن يفوز الفريق“.

وأردف ”أنا سعيد بالنتيجة، نحن الآن في الصدارة.. الدوري الإنجليزي هو أهم شيء بالنسبة لي“.

وتتبقى لليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يرحل لمواجهة كارديف سيتي، ثم يستقبل هيديرسفيلد تاون، ثم يحل ضيفًا على نيوكاسل، قبل أن يختتم مبارياته في المسابقة عندما يستضيف وولفرهامبتون.

من جهته قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”كانت مباراة جيدة حقًا وصعبة، أمام خصم قوي، أعتقد أننا سيطرنا على كل المناطق، الإيقاع كان جيدًا.. حاولنا وخلقنا الفرص، ومررنا الكرة وسددناها، فعلنا كل شيء تقريبًا“.

وعن هدف محمد صلاح قال كلوب: ”إنه هدف رائع من الطراز العالمي.. كان مبهرًا بكل المقاييس“.

”لقد حصلت على الرؤية الأفضل لهدف صلاح، رأيت قبل الجميع أن الكرة ستواصل طريقها للمرمى.. يا لها من نهاية ويا لها من تسديدة، لكن التحرك بالكامل كان مبهرًا أيضًا“.

وعن المقارنة بين جوردان هندرسون، القائد الحالي لليفربول مع القائد السابق ستيفن جيرارد، قال كلوب: ”أعرف ستيفن جيرارد على المستوى الشخصي فقط، لا أعرف شيئًا عن سماته القيادية“.

وتابع ”هندرسون قائد رائع للفريق، قلت هذا من اليوم الأول.. لقد قدّم أداءً ناريًا في المباريات الثلاث الأخيرة“.

وعن سباق لقب الدوري الإنجليزي أوضح كلوب ”على الأقل يجب أن نحاول (الفوز بكل مبارياتنا)، نحترم خصومنا كثيرًا.. اليوم كان مهمًا للغاية، لأن تشيلسي فريق قوي“.

وواصل ”في الشوط الأول لعبنا ضد الرياح، وفي الثاني كانت الرياح خلفنا، وهو ما استثمرناه بوضوح لنتقدم 2/0.. كان هناك تغييرًا صغيرًا في نظام الخصم، من خلال تحرك هازارد إلى الجناح الأيسر ودخول هيغواين“.