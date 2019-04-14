بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. رحيم سترلينغ: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة

قال رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، إن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2018/2019، سيحسم في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأوضح سترلينغ بعد فوز مانشستر سيتي 3/1 على كريستال بالاس: ”ليفربول لديه فريق رائع وثقة كبيرة بالنفس.. لكننا نمتلك نفس المميزات ولن نتراجع، ففي ظل أسلوب ليفربول إنه بنسبة 100% سيستمر الصراع على اللقب، ليفربول يملك تشكيلة رائعة وثقة كبيرة لكن هذا حالنا أيضًا“.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لساعات قليلة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني، بعد فوز ليفربول 2/0 على تشيلسي، لكن ليفربول لعب مباريات أكثر.

وأضاف سترلينغ ”سيطرنا على مجريات اللعب بشكل جيد، لكننا فقدنا هذه السيطرة في لحظة ما من المباراة ليعود كريستال بالاس إلى أجواء المباراة في هذه الفترة، إلّا أننا استعدنا سيطرتنا مجددًا على مجريات اللعب وأحرزنا الهدف الثالث“.

وتابع ”كنا نعلم دائمًا أن خوض المباريات على ملعب كريستال بالاس في غاية الصعوبة، سجلنا هدفين لكننا كنا نعلم أنه لا يمكننا الاعتماد عليهما“.

وسجل سترلينغ الهدف الأول والثاني ليفوز مانشستر سيتي 3/1، ويثأر لنفسه من كريستال بالاس الذي فاز 3/2 في مباراة الذهاب.

وأردف سترلينغ ”واصلنا ضغطنا الهجومي وجعلنا المباراة صعبة على المنافس، كنا نعلم أنه يتعين علينا اللعب بضغط على المنافس منذ الدقيقة الأولى“.

ويملك ليفربول 85 نقطة من 34 مباراة، مقابل 83 نقطة لمانشستر سيتي، مع تبقي 5 مباريات لمانشستر سيتي، و4 مباريات لليفربول.‎