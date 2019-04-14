تفسير احتفال محمد صلاح بهدفه الصاروخي في شباك تشيلسي‎

سجل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هدفًا وساهم في صنع هدف آخر ليقود ليفربول إلى الفوز الثمين 2-0 على تشيلسي اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

واحتفل محمد صلاح بطريقة جديدة بهدفه في مرمى تشيلسي اليوم، حيث ذهب إلى جماهير ليفربول وضم كفيه على بعضهما وأسند قدمه اليمنى على اليسرى.

ويشبه هذا الاحتفال حركة تشير إلى لعبة ”يوجا“ وتعمل على السلام النفسي للإنسان، وعدم الالتفات إلى أي محاولة هجوم أو انتقاد، وفق ما نقلته ”أون سبورت“.

هدف محمد صلاح بكامل الاعادات ???????????????????????? pic.twitter.com/aiK3LL2I9j — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وعن سر احتفاله قال: ”أنا أحب اليوجا، لهذا قررت الاحتفال بهذه الطريقة“.

وأضاف: ”الاحتفال جاء إلى ذهني بشكل مفاجئ لم أفكر بشأنه“.

واستعاد ليفربول صدارة جدول المسابقة بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم، حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفًا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.