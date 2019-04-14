ماذا قال محمد صلاح لإدين هازارد بعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أظهرت الكاميرات حديثًا وديًّا بين النجمين، المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، والبلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي، عقب مباراة الفريقين، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد صافرة الحكم مايكل أوليفير، تقابل اللاعبان، ودخلا في حوار بدا وديًا، دون أن يُعرف ما دار بينهما.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية لينجح الريدز في الفوز 2/0 وانتزاع نقاط المباراة الثلاثية، ليستعيد الصدارة التي فقدها لساعات قليلة من مانشستر سيتي.

وسبق أن أشاد هازارد بأداء محمد صلاح وقال إنه يحاول التعلم من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويسعى للوصول إلى مستواه.

وأضاف هازارد لصحيفة ”إكسبريس“ البريطانية ”في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يعد من أقرب أصدقائي. أحاول التعلم منه والوصول إلى مستواه؛ فصلاح يفعل أشياء لا تصدق منذ عامين“.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفًا ليتساوى مع متصدر قائمة الهدافين، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، في حين سجل إدين هازارد 16 هدفًا.

يشار إلى أن محمد صلاح وهازارد لعبا معًا في تشيلسي موسمًا واحدًا، قبل أن يرحل النجم المصري إلى روما.

صلاح وهازارد بعد الماتش pic.twitter.com/f7NiwOOvmr — Emad Osama (@emadosamasayed) ١٤ أبريل ٢٠١٩