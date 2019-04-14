نادي ليفربول يُسقط تشيلسي ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي (فيديو)

استعاد نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب 2/0 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ 34 من المسابقة، على ملعب أنفيلد، الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ليفربول سجل هدفين في ظرف 3 دقائق، جاء الأول عبر المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 51، مستغلًا كرة من جوردان هندرسون.

ووقّع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى، في الدقيقة 53.

ليفربول 1 × 0 تشيلسي | هدف ماني pic.twitter.com/UbBqZuumsD — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ليفربول 2 × 0 تشيلسي | هدف محمد صلاح ???????????????? pic.twitter.com/vCcrer0gNy — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 85 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي، الذي تغلب 3/1 على كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني وفي جعبته 83 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا).

وتتبقى لليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يرحل لمواجهة كارديف سيتي، ثم يستقبل هيديرسفيلد تاون، ثم يحل ضيفًا على نيوكاسل، قبل أن يختتم مبارياته في المسابقة عندما يستضيف وولفرهامبتون.

في حين يتبقى 5 مباريات لمانشستر سيتي، إذ يستضيف توتنهام، ثم يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل لمواجهة بيرنلي، قبل أن يستضيف ليستر سيتي، على أن يختتم مبارياته يرحل لملاقاة برايتون.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن: