ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي (صورة)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي.

وتقدم ساديو ماني مهاجم ليفربول بهدف في شباك تشيلسي في الدقيقة 51، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بعدها بدقيقتين من تسديدة رائعة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفًا، ليتعادل مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، متصدر القائمة.

وكان رحيم ستيرلينغ سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي 3/1 على كريستال بالاس، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا. في المركز الثالث على لاحئة الهدافين.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول) ولكل منهما 19 هدفًا.

2. ساديو ماني، ليفربول، 18 هدفًا.

3. هاري كين (توتنهام)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 17 هدفًا.

4. إدين هازارد، تشيلسي، 16 هدفًا.

5. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 15 هدفًا.