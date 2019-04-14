مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من ليفربول (فيديو)

مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من ليفربول (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 3/1، الأحد، على مضيفه كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لمانشستر سيتي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة طولية من كيفن دي بروين، في الدقيقة 15.

وعاد سترلينغ وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 63، مستغلًا كرة متقنة من زميله ليروي ساني.

وسجل لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 81 من ركلة حرة رائعة.

لكن غابرييل جيسوس أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 83 نقطة، لينتزع الصدارة من نادي ليفربول، الذي يملك 82 نقطة ولعب 33 مباراة مثل مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي 27 فوزًا، مقابل تعادلين و4 خسائر.

ويلتقي ليفربول في وقت لاحق مع تشيلسي، على ملعب أنفيلد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً