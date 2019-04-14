مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من ليفربول (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 3/1، الأحد، على مضيفه كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لمانشستر سيتي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة طولية من كيفن دي بروين، في الدقيقة 15.

وعاد سترلينغ وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 63، مستغلًا كرة متقنة من زميله ليروي ساني.

وسجل لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 81 من ركلة حرة رائعة.

لكن غابرييل جيسوس أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 83 نقطة، لينتزع الصدارة من نادي ليفربول، الذي يملك 82 نقطة ولعب 33 مباراة مثل مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي 27 فوزًا، مقابل تعادلين و4 خسائر.

ويلتقي ليفربول في وقت لاحق مع تشيلسي، على ملعب أنفيلد.

الدوري الانجليزي | مان سيتي 1-0 كريستال بالاس | هدف ستيرلنغ #كريستال_بالاس_السيتي #CRYMCI ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/RoZkbmXZCH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | مان سيتي 2-0 كريستال بالاس | هدف ستيرلنغ #كريستال_بالاس_السيتي #CRYMCI ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/k0bDyI5Ugh — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | مان سيتي 2-1 كريستال بالاس | هدف اول لـ كريستال بلاس ميليفوجيفيتش جميل ????#كريستال_بالاس_السيتي #CRYMCI ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/5TQ94Q5cLl — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩