هدف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. رحيم ستيرلينغ يضع السيتيزن في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. رحيم ستيرلينغ يضع السيتيزن في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم رحيم ستيرلينغ بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي مع مضيفه كريستال بالاس، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ستيرلينغ في الدقيقة 15، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة طولية من كيفن دي بروين.

ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة من 32 مباراة، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي لعب 33 مباراة، ويلتقي الريدز في وقت لاحق مع تشيلسي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كريستال بالاس 3/2 على مانشستر سيتي.

وحصد كريستال بالاس 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث عشر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً