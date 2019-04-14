هدف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. رحيم ستيرلينغ يضع السيتيزن في المقدمة (فيديو)

تقدم رحيم ستيرلينغ بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي مع مضيفه كريستال بالاس، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ستيرلينغ في الدقيقة 15، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة طولية من كيفن دي بروين.

الدوري الانجليزي | مان سيتي 1-0 كريستال بالاس | هدف ستيرلنغ #كريستال_بالاس_السيتي #CRYMCI ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/RoZkbmXZCH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة من 32 مباراة، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي لعب 33 مباراة، ويلتقي الريدز في وقت لاحق مع تشيلسي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كريستال بالاس 3/2 على مانشستر سيتي.

وحصد كريستال بالاس 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث عشر.