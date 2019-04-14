مانشستر يونايتد ينقض على ”هدف“ ريال مدريد بعرض مغر

بعيدًا عن الحرب الدائرة بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بشأن النجم الفرنسي بول بوغبا، فإن هناك معركة أخرى خلف الكواليس بين الناديين على نجم نادي توتنهام هوتسبير.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يضع الدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام، بوصفه أولوية لضمه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”عرض مسؤولو مانشستر يونايتد مضاعفة راتب إريكسين في أولد ترافورد ليصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، للحصول على توقيع الدنماركي الدولي، الذي يطارده -أيضًا- نادي ريال مدريد“.

وأشارت إلى أن الراتب الأسبوعي لإريكسين في توتنهام يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني حاليًّا، وبالتالي فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت مضاعفة راتبه 3 مرات لإغرائه بالموافقة على اللعب بقميص المانيو.

وأكدت أن النرويجي أول غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يناقش خطة الانتقالات مع إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي، ويضع إريكسين على قمة رغباته في سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ولم يجدد عقده برفقة السبيرز حتى الآن، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة: ”ستكون عملية إقناع دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام بانتقال إريكسين إلى مانشستر يونايتد مهمة شبه مستحيلة، ولكن إغراءات المانيو للاعب، وانتهاء عقده بعد موسم واحد من الآن، ربما تؤدي إلى تبديل المواقف، وإجبار مسؤولي السبيرز على إنفاذ الصفقة“.