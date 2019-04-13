ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على وست هام (صورة)

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أنعش به حظوظه في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على ضيفه وست هام يونايتد 2-1 مساء السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز بول بوغبا هدفي يونايتد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و79، فيما سجل فيليبي أندرسون هدف لوست هام في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة، يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام آرسنال الذي يلعب، يوم الاثنين، أمام واتفورد، فيما تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.