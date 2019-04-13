مباراة ليفربول وتشيلسي.. مواجهة الريدز صعبة لكن البلوز يمكنه تحقيق الفوز

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن ليفربول يقع تحت ضغط كبير من أجل إنهاء انتظار دام 29 عامًا لحصد لقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا الأحد.

ويتصدر ليفربول، الذي يستضيف تشيلسي غدًا في أنفيلد، المسابقة متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي قبل 5 جولات على النهاية، لكن حامل اللقب خاض مباراة أقل.

ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن ساري قوله اليوم السبت: ”ليفربول يقع تحت ضغط شديد لكن هذا أمر طبيعي. عندما تريد الفوز بلقب الدوري الممتاز يجب أن تعتاد على اللعب تحت الضغط لفترة طويلة، لكن هذا الضغط شيء إيجابي“.

”يمكن أن تكون عصبيًا لكن تمتلك قدرًا كبيرًا من الدوافع، وهذا شيء إيجابي وليس سلبيًا“.

وحرم تشيلسي نظيره ليفربول من اللقب بالفوز عليه 2/0 في أنفيلد موسم 2013/2014، لكن ساري حذّر فريقه ثالث الترتيب من أنه تنتظره مهمة شاقة غدًا.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”في هذه اللحظة نحن ننافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى لذلك نحن بحاجة للنقاط. ندرك أن اقتناص نقاط من ليفربول أمر صعب لكن ينبغي علينا المحاولة بكل طريقة“.

وتابع: ”مواجهة ليفربول ستكون صعبة علينا لكن كل مباراة الآن صعبة. إنه أحد أفضل أندية إنجلترا حاليًا وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ومن الصعب دائمًا اللعب في أنفيلد“.

وواصل ساري: ”ندرك جيدًا مخاطر هذه المباراة لكن أيًضا ندرك أنه حينما نقدم 100% من قدراتنا يمكننا الفوز في أي مكان. نتمتع بحالة بدنية وذهنية رائعة للغاية حاليًا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي الساعة 1830 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD2.