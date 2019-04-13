تقرير: ريال مدريد يحدد سعر غاريث بيل و5 أندية مرشحة للتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية المبلغ الذي يريد نادي ريال مدريد الإسباني الحصول عليه لبيع لاعبه الويلزي غاريث بيل، في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن ريال مدريد يطلب 113 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بيل، الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة المقبلة لغاريث بيل ستكون العودة إلى الدوري الإنجليزي، موضحة أن ريال مدريد واثق من أن الأندية الكبرى جاهزة لدفع المبلغ الذي يريده، رغم أنها ستحاول تقليله.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ قالت إن ريال مدريد سيواجه مشكلة في بيع بيل، وتتمثل في راتبه الضخم، إذ يتقاضى 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وانضم غاريث بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، لريال مدريد قادمًا من توتنهام مقابل 101 مليون يورو، وهي صفقة قياسية العام 2013.

ورغم أن بيل كان مع ريال مدريد عندما تُوّج الفريق الملكي بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الإسباني، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والعالمية، إلا أنه يواجه انتقادات حادة من جماهير النادي ويتعرض لصافرات في المباريات التي تلعب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل بيل 102 هدف وصنع 63 في 227 مباراة مع ريال مدريد، وفي الموسم الحالي سجل اللاعب الويلزي 14 هدفًا وصنع 5 في 38 مباراة، علمًا أن عقده مع الفريق الملكي يمتد حتى العام 2022.

ورصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية 5 وجهات محتملة لغاريث بيل في الموسم المقبل، بين العودة مرة أخرى إلى إنجلترا، أو خوض تجربة جديدة في إيطاليا أو ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد يعتبر فرس الرهان في التعاقد مع بيل بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة إدارة النادي في ضم نجوم مميزين إلى صفوف الفريق كي يستطيع العودة مرة أخرى إلى المنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وتابعت ”يمكن أن يدخل بيل في صفقة تبادلية مع ريال مدريد تتضمن الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، حال وصول العلاقة بين بوغبا وإدارة مانشستر يونايتد إلى طريق مسدود، في ظل رغبة الفرنسي الدولي في الرحيل إلى ريال مدريد“.

وأردفت ”يمكن أن يكون نادي تشيلسي الإنجليزي ”وجهة محتملة“ لغاريث بيل، كبديل للبلجيكي إدين هازارد، الذي اقترب بشدة من الانتقال إلى ريال مدريد، ويمكن أيضًا أن يكون بيل جزءًا من صفقة تبادلية“.

وأشارت الحصحيفة إلى أن نادي توتنهام هوتسبير يُعتبر الوجهة الثالثة المتاحة لغاريث بيل في البريمييرليغ، حيث شهد السبيرز بداية تألقه قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وفي الملاعب الإيطالية، يرغب مسؤولو إنتر ميلان في التعاقد مع بيل الموسم المقبل، وكذلك الحال في ألمانيا، حيث يرى مسئولو بايرن ميونخ أن بيل سيكون خير خليفة للفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آرين روبن.