بوكتينيو: من الصعب عودة هاري كين بنهاية الموسم

قال ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إنه سيكون من الصعب أن يلعب المهاجم هاري كين مع الفريق، فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وتعرض كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي، لإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها توتنهام على مانشستر سيتي 1 – صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وسيخضع كين لتقييم إضافي هذا الأسبوع، ولكن بوكتينيو ليس متفائلًا بعودة اللاعب قبل نهاية الموسم، وقال بوكتينيو للصحفيين يوم الجمعة: سنرى، هناك خمسة أسابيع، ستكون الأمور صعبة، الأسبوع المقبل سنرى ما سيحدث مع المتخصص. سنفعل كل شيء لتعافيه بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك خمسة أسابيع متبقية من الموسم للتعافي.

وقال بوكتينيو إن كين سيفعل كل شيء ممكن للعودة للملعب، مضيفًا: إنه في موقف جيد لأنه إيجابي، إنه أمر محزن قليلًا، ولكنه يتطلع للتعافي في أسرع وقت ممكن.