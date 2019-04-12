مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. يورغن كلوب يدعو جماهير فريقه لنسيان الماضي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لا يحتاج إلى من يذكره بالخسارة 2-صفر أمام تشيلسي، والتي كان لها دور كبير في تبديد آمال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2013-2014.

وقبل خمس سنوات انزلق القائد السابق ستيفن جيرارد وفقد الكرة لتصل إلى ديمبا با الذي هز الشباك محرزًا الهدف الأول لتشيلسي، في فوز تاريخي شهير تحقق في عقر دار ليفربول على ملعب أنفيلد في موسم انتهى بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل أن يستضيف تشيلسي بعد غدٍ الأحد: ”لست واثقًا من أن تلك المباراة باقية في ذهن الجميع. يمكنك أن تقول لكل الجمهور أن ينسى أحداث تلك المباراة، نركز فقط على مباراة الأحد. لا يتبقى سوى اسم الفريقين ولون القميص، أقول لأي شخص لا تتحدث مع اللاعبين عما حدث قبل سنوات“.

وأضاف: ”علينا التحلي بالإيجابية والحفاظ على التفوق كما فعلنا ذلك طوال الموسم“.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 82 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على سيتي صاحب المركز الثاني، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا لديه مباراة مؤجلة.

وقال كلوب إنه يجب على الفريق وجمهوره الثقة في قدرة النادي على وضع حد لغياب لقب الدوري لمدة 29 عامًا.

وأضاف كلوب: ”نحاول الإبقاء على هذا الحلم وتمضي الأمور حاليًا على ما يرام. لكن تشيلسي فريق شرس للغاية ويمر بحالة طيبة، أداؤنا في الفترة السابقة لا يعني شيئًا هذا الموسم. تشيلسي يسعى للنقاط الثلاث ولدينا مهمة يجب أن نؤديها، سنحاول الاستفادة من عامل الجمهور لمنح اللاعبين قوة دفع لتنفيذ ما يجب القيام به في الملعب.

وأوضح: ”أشعر بطاقة إيجابية من جانب الجمهور، الفريق مستعد ومعتاد على هذه الأجواء ويتمتع بمزيد من الثقة“.