بيتر تشيك: الفوز بلقب أوروبي سيكون نهاية رائعة لمسيرتي

يأمل بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال في إنهاء مسيرته المليئة بالألقاب بأفضل طريقة ممكنة، بإضافة لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم إلى سجله قبل اعتزاله في نهاية الموسم، لكن ربما سيكون عليه التغلب على فريقه القديم تشيلسي لفعل ذلك.

وأنقذ تشيك عدة فرص ليقود آرسنال للفوز 2/0 على ضيفه نابولي، في ذهاب دور الثمانية، أمس الخميس.

وسيحل الفريق اللندني ضيفًا على النادي القادم من جنوب إيطاليا، الأسبوع المقبل، وهو يعلم صعوبة المواجهة، لكن تشك يأمل في التأهل.

وأبلغ الصحفيين بعد فوز آرسنال باستاد الإمارات: ”أود الاعتزال بالفوز بلقب. ستكون أفضل نهاية ممكنة لي، وسيكون إنجازًا رائعًا للنادي“.

ونال تشيك لقب البطولة في 2013 مع تشيلسي الذي تغلب 1/0 على مستضيفه سلافيا براغ التشيكي، وربما يواجه آرسنال في النهائي.

ولم يفز آرسنال بلقب قاري منذ حصد لقب كأس أبطال الكؤوس في 1994، وأشار تشيك إلى أن رفع جائزة الدوري الأوروبي سيكون مثاليًا لإنهاء هذا الصيام.

وأضاف: ”الدوري الأوروبي يتطور في كل عام… الجميع يريد الفوز به لأنه يحجز مكانًا في دوري الأبطال في الموسم التالي، وأيضًا تحصل على لقب“.

لكنه حذر من أن نابولي يستطيع إفساد الأمر.

وقال: ”فزنا 2/0 لكننا نعلم أن الأمور ستكون صعبة هناك. اللعب ضده خارج ملعبنا صعب ويقدم (نابولي) أداءً جيدًا هذا الموسم حتى الآن“.