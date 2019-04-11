منع مشجعين لتشيلسي من حضور مباراة سلافيا براغ بسبب تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح

منع نادي تشيلسي الإنجليزي ثلاثة من مشجعيه من دخول استاد إيدن معقل سلافيا براغ اليوم الخميس لحضور مباراة بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد مزاعم نشر تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وقال تشيلسي، الذي سيواجه المتصدر ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز في أنفيلد يوم الأحد، في بيان عبر موقعه على الانترنت إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز.

وأضاف: ”وجد تشيلسي كل أشكال التمييز البغيضة ومع العثور على أدلة واضحة لتورط أشخاص يحملون تذاكر موسمية لمباريات تشيلسي أو أعضاء بالنادي في هذه التصرفات سنتخذ أقوى الاجراءات ضدهم“.

وتابع ”هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحون معهم“.

ولعب صلاح في تشيلسي ثم قضى فترة في ايطاليا مع فيورنتينا وروما قبل العودة إلى انجلترا عبر ليفربول.

وفي نفس السياق أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، بياناً نارياً ضد إهانة نجمه المصري الدولي محمد صلاح من جانب بعض جماهير نادي تشيلسي، قبل مباراة البلوز وسلافيا براغ في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض جماهير تشيلسي خلال تواجدها في ”حانة“ بالعاصمة التشيكية براغ، وهي تغني ”محمد صلاح انتحاري“، قد أثار ردود فعل غاضبة للغاية.

وأصدر نادي ليفربول بياناً أدان فيه سلوكيات بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي، ووصف إهانة محمد صلاح بأنها ”تعصب مطلق“.

وأضاف ليفربول في بيانه، المنشور على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: ”هذا الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل هتافات مسيئة ومرفوضة تماماً ضد لاعبنا محمد صلاح، إنه أمر خطير ومثير للقلق“.

ووجه ليفربول الشكر لنادي تشيلسي، الذي تحرك سريعاً ضد الفيديو المنسوب لبعض جماهيره، والذي يحمل إساءة مباشرة وتمييز ضد محمد صلاح.

وتابع ليفربول بقوله: ”لقد رصدنا خلال الموسم الجاري العديد من الهجمات العنصرية في ملاعب إنجلترا، وأوروبا، والعالم بأسره، وشاهدنا أيضاً الإساءات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه السلوكيات يجب التصدي لها، ويؤمن أن هذه المسئولية تقع على عاتق القائمين على لعبة كرة القدم، كي يتحركوا بشكل سريع وحاسم ضد هؤلاء الذين يقترفون جرائم الكراهية“.

وأردف بيان الريدز بقوله: ”نحن نعمل بصورة مباشرة مع نادي تشيلسي، الذي أدان الواقعة بشدة، وأعلن تحركه السريع لتحديد هوية المسئولين عن تلك الإساءات المرفوضة“.

يذكر أن ملعب آنفيلد سيستضيف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد المقبل.