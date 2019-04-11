آرسنال يتخطى نابولي بثنائية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي (فيديو)

سجل آرون رامسي هدفا وأحرز كاليدو كوليبالي آخر بالخطأ في مرماه خلال فوز آرسنال 2-صفر على ضيفه نابولي في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وحافظ الفريق الانجليزي على نظافة شباكه في حدث نادر هذا الموسم قبل خوض لقاء الإياب في ايطاليا الأسبوع المقبل.

تقدم آرسنال بعد 14 دقيقة عبر رامسي الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة متقنة في شباك الحارس أليكس ميريت.

وضاعف أصحاب الضيافة التقدم بعد عشر دقائق بعد أن قطع لوكاس توريرا الكرة بوسط الملعب وتوغل بمهارة فردية ثم سدد كرة غيرت مسارها بعد أن اصطدمت بالمدافع كوليبالي.

وفشل نابولي في التفوق على أندية انجليزية في تسع محاولات في المسابقات القارية خارج ملعبه سان باولو وسيحتاج إلى فاعلية تهديفية على أرضه إذا أراد التقدم في البطولة.

وفي نفس الجولة سجل تشيلسي قبل النهاية بضربة رأس من المدافع ماركوس ألونسو ليتغلب على سلافيا براج، الذي لجأ للدفاع المحكم، 1-صفر.

وأنهى الاسباني ألونسو حالة الصمت ومنح التقدم للفريق القادم من لندن في الدقيقة 86 بعد ان تسلل من خلف المدافعين ليودع تمريرة ويليان العرضية برأسه في الشباك.

وأجرى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على وست هام يونايتد 2-صفر في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين الماضي. وحل إيدن هازارد بديلا قبل نصف ساعة على النهاية.

ومنح هدف ألونسو تشيلسي هدفا مؤثرا خارج أرضه ليضع الفريق اللندني الذكريات المريرة لخسارته في كأس السوبر الأوروبية أمام بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح عام 2013 على نفس الاستاد خلف ظهره.