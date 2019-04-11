ماركو سيلفا ينوي ضم آندريه غوميز إلى إيفرتون بشكل دائم

يسعى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لضم الثنائي المعار إلى الفريق آندريه غوميز وكيرت زوما بشكل دائم قبل نهاية الموسم الحالي لكن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنتمي لمنطقة مرسيسايد لم يتوصل لاتفاق بعد مع الناديين الأصليين.

ولعب غوميز، لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 25 عامًا، دورًا مؤثرًا في الأسابيع الأخيرة في الانتصارات المتتالية التي حققها إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي ووست هام يونايتد وآرسنال.

وأصبح المدافع الفرنسي زوما، المعار من تشيلسي، دعامة أساسية في خط الدفاع وشارك أساسيًا في 27 مباراة في الدوري.

وردًا على سؤال عما إذا كان إيفرتون الذي يحتل المركز التاسع حاليًا يمكنه ضم هذا الثنائي حاليًا بدلًا من الانتظار حتى فترة الانتقالات المقبلة قال سيلفا: ”هناك فرصة دومًا“.

”يشعرون بالسعادة مع الفريق، هذا مؤشر جيد، هذا يعني أنهم يقدمون أداءً طيبًا ويستمتعون باللعب ويساعدون الفريق أيضًا“.

وقبل التوجه لملاقاة فولهام في الدوري بعد غد السبت أشاد سيلفا بدور زوما البالغ من العمر 24 عامًا في دفاع إيفرتون بجانب زميله مايكل كين قلب الدفاع.

وأضاف بقوله: ”يتمتع (زوما) بصفات تؤهله ليكون قبل دفاع رائع ومتميز، كما لديه المقومات أيضًا لتحسين مستواه“.