نادي ليفربول يستعد للانقضاض على جناح أياكس

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي دافيد نيريس، من أياكس أمستردام الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع دافيد نيريس، الذي يتردد أن ناديي بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يسعيان للتعاقد معه.

ويتألق نيريس البالغ من العمر 22 عامًا الموسم الحالي، إذ ظهر بشكل لافت أمام ريال مدريد في دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدف التعادل لأياكس، أمس الأربعاء، على يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب دور ربع نهائي البطولة.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن بروسيا دورتموند تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني، لإقناع أياكس بالتخلي عن جناحه البرازيلي.

وأفادت الصحيفة بأن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع نيريس، الذي سجل 12 هدفًا وصنع 15 في 44 مباراة الموسم الحالي، مع أياكس، في جميع المسابقات.

وانضم نيريس إلى أياكس في يناير 2017، قادمًا من ساو باولو البرازيلي، وينتهي عقده مع النادي الهولندي العام 2022.