ساري: هذا اللاعب لا يملك مستقبلًا في تشيلسي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، إن داني درينكووتر لا يملك مستقبلًا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأنه لا يلائم أسلوب لعب الفريق.

وانضم درينكووتر إلى تشيلسي قادمًا من ليستر سيتي مقابل 35 مليون جنيه استرليني (45.84 مليون دولار) في 2017 ولم يلعب مع الفريق منذ مباراة درع المجتمع في أغسطس آب.

ووجهت اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول للاعب الوسط في وقت سابق من الأسبوع الحالي وتم استبعاده من تشكيلة تشيلسي لمواجهة سلافيا براج في دور الثمانية في الدوري الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأبلغ ساري الصحفيين ”(درينكووتر) لم يلعب لأنه… لا يناسب أسلوبي وطريقتي“.

”ربما أنا المخطئ لكنه رأيي. تحدثت معه في أغسطس عندما كان باب الانتقالات مفتوحًا وطالبته بالبحث عن فرصة أخرى لأنه لن يلعب. وأوضحت له الأسباب“.

وأضاف ”لا أعلم (لماذا قرر البقاء). ربما كان يتمنى تغيير أسلوبنا. أملك علاقة جيدة معه لأنه في رأيي لاعب جيد… لكنه ليس مناسبًا لي“.