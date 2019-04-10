صحيفة فرنسية تحمل أخبارًا سارة لريال مدريد عن صفقة بوغبا

أكدت صحيفة لوبارزيان الفرنسية على رغبة اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقال إلى ريال مدريد ومواصلة مسيرته الكروية مع نادٍ مختلف بطموحات كبيرة للغاية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، لم تعد علاقة بوغبا بسولشاير مدرب مانشستر يونايتد ممتازة كما كانت سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا يرى ريال مدريد ناديًا عظيمًا بطموحات كبيرة للغاية من ناحية المنافسة والرغبة في حصد الألقاب محليًا وقاريًا، وهو ما يتوفر حاليًا في مانشستر يونايتد الذي يجد صعوبة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل فترة بسيطة، أوضح بوغبا في المؤتمر الصحفي مع منتخب فرنسا، عظمة النادي الملكي والمهم أيضًا هو أن يشرف على تدريبه أسطورة فرنسية بقيمة زيدان.

وشددت لوبارزيان على أن تواجد زين الدين زيدان في القيادة الفنية لريال مدريد، يمثل حافزًا إضافيًا لبوغبا من أجل إتمام عملية الانتقال.