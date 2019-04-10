صحيفة: ريال مدريد يستقر على حي ”جنة لاعبي كرة القدم“ لإقامة هازارد

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني على ثقة تامة في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

ويقدم هازارد مستويات رائعة رفقة البلوز هذا الموسم، وأصبح أكثر اللاعبين ”فاعلية“ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أحرز 16 هدفًا وصنع 12 أخرى، ليتفوق على نظرائه في البريمييرليغ، وعلى رأسهم الأرجنتيني أغويرو نجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد قاموا بتحديد الحي الذي سيسكن فيه هازارد في العاصمة الإسبانية، وهو حي Pozuelo، المعروف في مدريد باسم ”جنة لاعبي كرة القدم“، ويقومون حاليًا بالاتفاق على السكن الخاص بنجمهم الجديد في الحي الشهير.

وسبق أن أقام البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام في هذا الحي، أثناء احترافهم في ريال مدريد، ويقيم فيه حاليًا النجم الفرنسي كريم بنزيما، المتألق مؤخرًا رفقة الميرينغي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد أصبحت ”أمرًا محسومًا“، وأن الناديين اتفقا على أن تكون قيمة الصفقة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأعرب هازارد، 28 عامًا، مرارًا عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، علمًا بأن عقده مع تشيلسي ينتهي في صيف 2020، وهو ما يعني حتمية رحيله عن ستامفورد بريدج بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يكون ”صفقة مجانية“ بعد عام.