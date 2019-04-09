مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي.. التشكيلة الرسمية للفريقين

أعلن مدربا توتنهام ومانشستر سيتي عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما المرتقبة، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية بعد تعافيه من الإصابة، وفضل المدرب غوارديولا إشراك الجناح الجزائري رياض محرز على حساب الألماني ليروي ساني.

لكن المفاجأة تمثلت في جلوس البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، لحساب الدولي الألماي إلكاي غوندوغان.

وفي الجهة المقابلة، لم تشهد تشكيل توتنهام أي مفاجآت، حيث سيقود هاري كين الخط الهجومي أمام الثلاثي: سون هيونغ مين، وكريستيان إريكسن، وديلي ألي.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

توتنهام: لوريس، تريبير، ألديرفيريلد، فيرتونن، روز، سيسوكو، وينكس، ألي، إريكسن، سون، كين.

مانشستر سيتي: إيديرسون، ووكر، لابورت، أوتامندي، ديلف، فرناندينيو، غوندوغان، دافيد سيلفا، رياض محرز، سترلينغ، أغويرو.