هازارد ”أكثر تأثيرًا“ من محمد صلاح وأغويرو (شاهد)

خطف البلجيكي إدين هازارد الأضواء في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وقاد هازارد فريقه تشيلسي لانتصار ثمين على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن سجل هدفي البلوز.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في البريمييرليغ، وسط منافسة حامية مع توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد، لحجز مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رفقة ليفربول ومانشستر سيتي.

ويضع نادي ريال مدريد الإسباني هازارد على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم بداية من الموسم المقبل، خاصة أن عقده رفقة تشيلسي ينتهي في منتصف عام 2020، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الأطراف الثلاثة، للإعلان عن الصفقة قريبًا.

ورصدت صحيفة ”صن“ البريطانية إحصائية أكدت أن هازارد أصبح المهاجم ”الأكثر دموية“، أو ”تأثيرًا“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وبحسب تقرير ”صن“ اليوم الثلاثاء، فإن هازارد لعب 32 مباراة، أحرز خلالها 16 هدفًا، وصنع 12 أخرى، وبالتالي فإن مساهماته التهديفية وصلت إلى 28 هدفًا، وهو أعلى رقم يصل إليه أي لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني، حيث لعب 27 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفًا، وصنع 7 أخرى، وجاء المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في المرتبة الثالثة، حيث لعب 33 مباراة، وأحرز 18 هدفًا، وصنع 7 أخرى.

وجاء في المركز الرابع رحيم سترلينغ، نجم السيتي، لعب 28 مباراة، وأحرز 15 هدفًا، وصنع 9 أهداف، يليه الغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال، لعب 31 مباراة، وأحرز 17 هدفًا، وصنع 5 أخرى.