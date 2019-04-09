تشيلسي يستسلم لرغبة هازارد.. ساري يتحدث عن سعر انتقاله إلى ريال مدريد

في ظل الحديث عن رغبة ريال مدريد في ضم إيدن هازارد في صفقة ضخمة قبل الموسم المقبل، فإن جماهير تشيلسي ربما تتساءل عن عدد المرات المتبقية التي سيكون بوسعها الاستمتاع فيها بسحر هذا الموهوب البلجيكي.

وبقيادة هازارد، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، سجل اللاعب هدفي الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد أمس الاثنين، وجاء الأول بعد مهارة فردية رائعة أعادت إلى الأذهان ما كان يفعله الأسطورة دييغو مارادونا في عز تألقه.

أما الثاني فجاء في الدقيقة 90 ليتوج مستواه الرائع الذي قاد تشيلسي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن وجود هازارد في مثل هذه الحالة يجعل الفوز ”سهلًا“، لكنه بدا مستسلمًا لرحيله.

وربما تكون جماهير وست هام قد استمتعت أيضًا بأداء هازارد لكن سعادتها جاءت من واقع أن اللاعب البالغ عمره 28 عامًا، والمنضم لتشيلسي في 2012، ربما يستعرض هذه المهارات الفائقة أمام مشجعين آخرين في الموسم المقبل.

وحاول هازارد بث الطمأنينة بعض الشيء لكن الخوف لا يزال حاضرًا بالنسبة لمشجعي تشيلسي أو أي شخص يستمتع بمتابعة حرفي يتقن مهنته بخصوص أن أيام اللاعب في لندن ربما أصبحت معدودة.

وقال هازارد، الذي أحرز 19 هدفًا في كل المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم ليعادل أفضل حصيلة شخصية له، ”هم مخطئون“.

وأضاف ”في الوقت الحالي ينصب تركيزي على تشيلسي حتى نهاية الموسم. نحن نعيش في زخم رائع. فزنا في ثلاث مباريات متتالية.. نحاول إنهاء المسابقة في المربع الذهبي وحصد لقب الدوري الأوروبي، ونحتاج إلى الأداء بشكل مميز في البطولتين“.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الثالث في الدوري على حساب غريميه في لندن آرسنال وتوتنهام هوتسبير. وتتبقى مباراة إضافية لمنافسيه.

وقال ساري إنه ”لا يستطيع أن يفعل شيئًا“ للإبقاء على هازارد في النادي إذا كان يريد ”خوض تجربة جديدة“.

وأضاف ”نحن نحاول أن نصبح من بين الأفضل في أوروبا، لكن يجب أن أحترم قراره“.

”لعب هازارد مباراة رائعة. لقد ظهر بشكل رائع أمام برايتون أيضًا. نحن محظوظون جدًا لأنه من السهل جدًا الفوز بالمباراة عندما يكون بوسعه صناعة مثل هذا الفارق“.

وردًا على سؤال حول ما ذكرته تقارير برغبة ريال مدريد في دفع 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لضم هازارد قال ساري ”هذا ثمن زهيد جدًا في السوق“.

”لقد تابعنا الأسعار في سوق الانتقالات في الفترة الأخيرة، لذا أعتقد أنه سيكون من الصعب ضم لاعب آخر مثله“.