ليس محمد صلاح.. فان دايك يمنح صوته لهذا اللاعب في جائزة لاعب العام

قال فيرجيك فان ديك مدافع ليفربول إنه منح صوته لرحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي لكي يصبح أفضل لاعب هذا العام في استفتاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وفان ديك هو أحد المرشحين لحصد الجائزة بعدما ساعد ليفربول على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما أحرز سترلينج 15 هدفًا في الدوري مع سيتي الذي يتنافس بقوة لحصد اللقب أيضًا.

وقال فان ديك للصحفيين ”منحت صوتي لرحيم سترلينغ. فعلت ما رأيته وأعتقد أنه يستحق. لقد قدم موسمًا رائعًا. كان يمكن أن أمنح صوتي لبرناردو سيلفا أيضا أو مجموعة من لاعبي مانشستر سيتي. لكن، أعتقد أني أتحلى بالأمانة. أعتقد أنه تطور كثيرًا كلاعب“.

وتمنع لوائح رابطة المحترفين اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق ذاته.

ولا يزال ليفربول، الذي خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، ينافس على حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وسيواجه بورتو في ذهاب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.