”فرانس فوتبول“ تلمح إلى اقتراب بول بوغبا من ريال مدريد

تحت عنوان ”بوغبا، الطريق إلى ريال مدريد“، كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“، الفرنسية الشهيرة، عن تدخل الفريق الملكي بقوة لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووضعت المجلة صورة لبوغبا على غلافها وهو يشير بالصمت، في إشارة إلى أن العملية تتم بطريق هادئة لضم اللاعب إلى قلعة ”سانتياغو برنابيو“، الصيف المقبل، تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وكان تقرير صحفي، أشار مؤخرًا إلى أن ريال مدريد سيوجه أنظاره الآن، نحو عملية ضم لاعب مانشستر يونايتد، في ظل قرب حسم صفقة إيدين هازارد، نجم تشيلسي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن النادي الملكي يستعد الآن لبدء ”العملية بوغبا“، التي اعتبرت أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

فمن جانبه، يعرف مانشستر يونايتد أن بوغبا يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد، لكن النادي الإنجليزي سيفعل كل ما بوسعه، للإبقاء على لاعبه، وقد بدأ بالفعل في إغرائه بعروض لتجديد عقده، فضلًا عن إطلاق رسائل تؤكد لكل المهتمين، أنه ليس للبيع.

ورغم ذلك، يراهن الريال ومدربه زين الدين زيدان، على مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، واللاعب نفسه، لتغيير هذا الوضع وتقريب المسافات، إلا أن الملكي يعلم أيضًا أن استقدام الدولي الفرنسي، قد يكلفه 120 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن القلعة البيضاء، لا تريد ”وضع كل البيض في سلة واحدة“، في ظل وجود خطط لإعادة هيكلة صفوف الميرينجي.

وأضافت ”ماركا“ أن إدارة الريال، تريد إسعاد زيدان باستقدام بوغبا.

لكن في حال تعثرت العملية، تبقى جعبة الملكي عامرة بلاعبي الوسط المتميزين، رغم أن زيدان يفضل مواطنه، الذي أكد أنه ”يعجبه كثيرًا“.

يذكر أنّ النادي الملكي تعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو في أولى صفقات زين الدين زيدان.