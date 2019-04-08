تقارير: مانشستر يونايتد يوجه صفعة إلى غاريث بيل

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل بعد صافرات الاستهجان التي تلقها في الفترة الأخيرة من جماهير ريال مدريد، مؤكدة أن إدارة الفريق قررت الاستجابة لطلبهم وبيع اللاعب في الصيف المقبل.

ويعاني بيل، 29 عامًا، من وضع سيئ في ريال مدريد مؤخرًا، نتيجة المستويات المتواضعة التي يقدمها، ما أثار غضب الجماهير عليه، وظهر هذا واضحًا في المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وإيبار، حيث أطلق أنصار الريال صافرات الاستهجان ضد بيل مرارًا في ملعب سانتياغو برنابيو.

وحسب الصحيفة، فمبلغ بيع اللاعب هو مشكلة إدارة ريال مدريد، التي تطالب بأكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه، لكن في ظل مستواه الحالي يبقى المبلغ كبيرًا على الفرق الراغبة في ضمه.

وحددت الصحيفة 3 فرق بإمكانها المغامرة والتعاقد مع النجم الويلزي وهي:

مانشستر يونايتد

يأمل الفريق الإنجليزي في العودة للمنافسة محليًا بإنجلترا، ويعتبر النجم الويلزي أحد مطالب الفريق في ظل معرفته الجيدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يعرف مانشستر يونايتد اهتمام ريال مدريد بنجمه الفرنسي بول بوغبا وقد يقبل بالتخلي عنه مقابل جلب نجم جديد.

بايرن ميونخ

يعتبر الفريق الألماني ثاني وجهة مفضلة للاعب لكونه يستجيب لتطلعات إدارة بايرن ميونخ، كأحد أفضل المعوضين للثنائي الفرنسي فرانك ريبيري وأرين روبن الجناحين السريعين.

ويبقى مبلغ الصفقة مشكلة لدى الفريق الألماني الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه يرغب أيضًا في استعادة توني كروس لاعبه السابق من ريال مدريد.

توتنهام

عودة الابن لفريقه تعتبر حلمًا لجماهير ”السبيرز“ لقيادة مشروع جديد وللفوز بالألقاب ويملك الفريق المال لتحقيق الصفقة، لكن توتنهام بالنسبة لغاريث بيل يبقى خطوة للخلف.

صفعة المانيو

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية، إن نادي مانشستر يونايتد سيتراجع عن فكرة التعاقد مع النجم الويلزي، بعد أن حددت إدارة النادي لاعبين بديلين للتعاقد مع أحدهما.

ورفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تأكيد مصير بيل في صفوف الميرينغي الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي انتهت لصالح الملكي 2-1.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، إن النرويغي أولي غونار سولشاير يرغب في ضم نجم بروسيا دورتموند الألماني جوردان سانشو أو نجم تشيلسي كالوم هودسون أودوي إلى صفوف المانيو الموسم المقبل، بدلاً من مطادرة غاريث بيل، في ظل ارتفاع سعر اللاعب وأجره السنوي، إضافة إلى أنه يقترب من 30 عامًا.

ويحصل بيل على 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد، وهو رقم يفوق بكثير أعلى راتب في مانشستر يونايتد، ويحصل عليه التشيلي ألكسيس سانشيز ويبلغ 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت إلى أن تألق الإنجليزي الشاب سانشو رفقة دورتموند هذا الموسم دفعت سولشاير إلى المطالبة بالتعاقد معه الموسم المقبل، حيث صنع اللاعب 13 هدفًا، وهو أعلى معدل في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن.

وأكدت أن أودوي لاعب تشيلسي على رادار مانشستر يونايتد، في ظل الشكوك المحيطة باستمرار اللاعب في البلوز، حيث ينتهي عقده في منتصف عام 2020، ولم يجدد عقده إلى الآن.