راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون يحتفل بهدفه في شباك واتفورد على طريقة نجوم WWE (شاهد)

احتفل المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم نادي ولفرهامبتون، بطريقة مثيرة عقب إحرازه هدفًا رائعًا في شباك مُضيفه واتفورد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتلقى النجم المكسيكي راؤول خيمينيز الكرة المرسلة من زميله بطريقة رائعة، بعدما ثبتها على صدره وأرسلها قوية في شباك حارس واتفورد، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تعانق شباكه.

وتوجه راؤول خيمينيز خلف شباك حارس واتفورد، وارتدى قناعًا أصفر اللون، على طريقة سين كارا نجم (WWE) وسط فرحة جماهير فريقه.

وضرب نادي ولفرهامبتون موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على واتفورد 2/1 بمباراة نصف النهائي.