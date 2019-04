لاعب كرة قدم بالدوري الإنجليزي يعتدي على فتاة جنسيًا في ملهى ليلي

View this post on Instagram

اتهمت فتاة، أحد لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي، والذي لم يذكر اسمه، بالاعتداء الجنسي عليها في أحد الملاهي الليلية في لندن. . وقالت الفتاة إن لاعب الكرة الحاصل على لقب كأس العالم، دعاها في بداية السهرة إلى ركن كبار الزوار في الملهى، وقدم إليها كل أنواع المشروبات تقريبًا، وبعد ذلك تبعها إلى منطقة الرقص قبل أن يعتدي عليها. . #إرم_نيوز #فتاة #لاعب #كرة_قدم #اعتداء_جنسي #كأس_العالم #ملهى_ليلي #رقص #حوادث #لندن #منوعات #لايك #تفاعل #سناب #explore #ترند #اكسبلور #sex#london