لاعب كرة قدم بالدوري الإنجليزي يعتدي على فتاة جنسيًا في ملهى ليلي

اتهمت فتاة أحد لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي، والذي لم يذكر اسمه، بالاعتداء الجنسي عليها في أحد الملاهي الليلية في لندن.

وقالت الفتاة إن لاعب الكرة الحاصل على لقب كأس العالم، دعاها في بداية السهرة إلى ركن كبار الزوار في الملهى، وقدم إليها كل أنواع المشروبات تقريبًا، وبعد ذلك تبعها إلى منطقة الرقص قبل أن يعتدي عليها.

وبعد إبلاغ الفتاة الشرطة عن الواقعة، تحدثت إلى صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قائلة إن اللاعب الشهير شرب الكثير من الخمور، كما تعاطى مخدر أكسيد النيتروز المشهور باسم ”غاز السعادة“ الذي يتم تعاطيه من خلال البالونات.

وادعت أن اللاعب طلب منها الذهاب معه لمنزله، مؤكدة أنها لم تفعل أي شيء يفهمه أنها ترغب في ذلك.

وأضافت أنه أثناء الرقص، قام اللاعب بملامسة جسدها وتصويرها وإرسال الصور إلى أصدقائه، وبعد أن طالبته بالابتعاد عنها توقف عن التصوير وقام بالتعدي عليها جنسيًا، وفقًا لما صرحت به.