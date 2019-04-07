مانشستر يونايتد يجهض أحلام ريال مدريد برسالة حاسمة إلى بوغبا

كشفت تقارير صحفية الموقف الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من رحيل نجمه الفرنسي بول بوغبا إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت بوغبا أنه لن يرحل هذا الموسم إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودوارد، رفض بشكل حاسم مناقشة أي عروض مقدمة لنجم الفريق الفرنسي بول بوغبا بنهاية الموسم الجاري، ويتمسك بجميع نجوم الفريق، بمن فيهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا“.

ومضت تقول: ”وودوارد أعلنها صراحة أن بوغبا لن يرحل وكذلك دي خيا، لأن إدارة المانيو ترغب في بناء فريق يستطيع المنافسة على البطولات والعودة إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا، وهذا لن يحدث إلا بالحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، ودعمه بصفقات مميزة، وليس هدمه بالاستغناء عن أبرز نجومه“.

وتابعت بقولها: ”رسالة إدارة مانشستر يونايتد إلى بوغبا واضحة، إنه بالفعل يلعب لنادٍ كبير في أوروبا، ولا توجد أي نية لبيعه بنهاية الموسم“.

وأشارت تقارير إلى رغبة ريال مدريد الأكيدة في ضم بوغبا، الذي ينتهي عقده رفقة مانشستر يونايتد في منتصف عام 2021، وطلب 500 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا لتجديد عقده في أولد ترافورد.