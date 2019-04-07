مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستمر جولات البطولات المحلية الأوروبية والعربية، اليوم الأحد، إذ يلتقي إيفرتون مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وحسنية أغادير مع الزمالك، والنجم الساحلي والهلال السوداني في كأس الاتحاد الأفريقي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد السابع من أبريل/نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي:

نكانا الزامبي VS الصفاقسي التونسي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

غورماهيا الكينيVS نهضة بركان المغربي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

النجم الساحلي VS الهلال السوداني، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

حسنية أغادير المغربي VS الزمالك المصري، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون VS آرسنال، الساعة الـ16:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:05 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

بلد الوليد VS إشبيلية، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

لاتسيوVS ساسولو، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إنتر ميلان VS أتلانتا، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS جنوى، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا مونشنغلادباخ VS فيردر بريمن، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS ستراسبورغ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

واتفورد VS وولفرهامبتون، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

الدوري المصري:

بتروجيت VS الاتحاد السكندري، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sport HD.

حرس الحدود VS سموحة، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة و On Sport HD.

الدوري المغربي:

الرجاء البيضاوي VS أولمبيك أسفي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.